Ракетный удар по Одесской области: повреждены склады с продуктами, двое пострадавших
Киев • УНН
Ночью 4 июля враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, вызвав пожар на складе с продуктами. Двое человек пострадали, повреждены соседние здания.
В ночь на субботу, 4 июля, враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки возник пожар складского здания с продуктами питания.
К сожалению, двое человек пострадали, им оказывается необходимая помощь. Повреждены и расположенные рядом складские здания. Спасатели быстро потушили пожары. На месте работают все соответствующие службы
Он добавил, что правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление российской федерации против гражданского населения.
Напомним
1 июля враг нанес баллистический удар по Одесской области. Двое человек погибло, еще 15 пострадало, из них 11 были госпитализированы.
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