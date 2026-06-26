Атака рф на Одесчину 26 июня - поврежден энергетический объект

В ночь на 26 июня российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Ремонтные работы требуют времени. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем жителям области - сообщили в ДТЭК.

Напомним

Из-за российских обстрелов 26 июня без электроснабжения временно остались потребители в шести областях. Украинцам советуют экономить электроэнергию вечером.

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области - без света остались несколько населенных пунктов