Ракетный удар по Одессе: среди погибших есть медики и полицейские
Киев • УНН
В результате ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, ранены 39, среди которых 4 ребенка. Пострадавшие получают медицинскую помощь, трое взрослых в критическом состоянии.
Среди погибших в результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы медики, полицейские и гражданские люди, сообщил в понедельник председатель Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди
По его словам, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте
Кипер указал, что работают все соответствующие экстренные службы, оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
"Это не случайные удары - это показательные удары": Зеленский отреагировал на атаку рф на Одессу и показал последствия18 нояб. 2024, 11:38 • 11215 просмотров