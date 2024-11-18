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Ракетный удар по Одессе: среди погибших есть медики и полицейские

Ракетный удар по Одессе: среди погибших есть медики и полицейские

Киев  •  УНН

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В результате ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, ранены 39, среди которых 4 ребенка. Пострадавшие получают медицинскую помощь, трое взрослых в критическом состоянии.

Среди погибших в результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы медики, полицейские и гражданские люди, сообщил в понедельник председатель Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди

- написал Кипер. 

По его словам, ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте

- рассказал председатель ОВА. 

Кипер указал, что работают все соответствующие экстренные службы, оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

"Это не случайные удары - это показательные удары": Зеленский отреагировал на атаку рф на Одессу и показал последствия18 нояб. 2024, 11:38 • 11215 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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