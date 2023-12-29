Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.
В результате ракетной атаки армии рф на Киевщине ранения получил один человек, также повреждены жилые дома и линии электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Как отмечается, в результате атаки в Киевской области пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.
В нескольких районах зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Возникли пожары. Кроме того, повреждены автомобили и линии электросетей.
Напомним
В Киеве из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели вытащили трех человек. Их госпитализировали.
Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения
В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.
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