Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131147 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180133 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199592 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218596 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195263 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199200 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186347 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189148 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195836 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178919 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168482 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
raketnii-udar-po-kievskoi-oblasti-yest-ranenii-i-povrezhdeniya

Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:11  •  23866 просмотра

Read in English

В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.

В результате ракетной атаки армии рф на Киевщине ранения получил один человек, также повреждены жилые дома и линии электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.  

Детали 

Как отмечается, в результате атаки в Киевской области пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь. 

В нескольких районах зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Возникли пожары. Кроме того, повреждены автомобили и линии электросетей. 

Напомним

В Киеве из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели вытащили трех человек. Их госпитализировали.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетний удар по Київщині: є поранений та пошкодження
Missile strike in Kyiv region: one wounded and some damage
Новости по теме

Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

В результате российского ракетного удара в Киевской области ранен один человек, повреждены дома и линии электропередач.

Война •   •  23866 просмотра
Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

В результате ракетного обстрела во Львове на улице Хоткевича восемь человек получили ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.

Война •   •  20753 просмотра
Ракетная атака рф на Львов: восемь пострадавших в состоянии средней тяжести - ОВА

Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Мэр Киева Кличко объявил о возобновлении движения поездов на всех линиях метрополитена, метро работает в штатном режиме.

Общество •   •  23944 просмотра
Движение поездов по всем линиям столичного метро восстановлено - Кличко

Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

Министерство энергетики Украины опровергает слухи о запланированных отключениях электроэнергии во время новогодних праздников, подтверждая, что никаких перебоев не ожидается.

Общество •   •  20726 просмотра
Никаких плановых отключений не предвидится: в Минэнерго заверили, что информация об отключении света на праздники - фейк

В Днепре в результате атаки рф на роддом пострадавших нет

Российский ракетный удар повредил роддом в Днепре, но никто не пострадал.

Война •   •  19570 просмотра
В Днепре в результате атаки рф на роддом пострадавших нет

Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего

В результате ракетного обстрела Киева один человек погиб; поисковые работы продолжаются.

Общество •   •  20972 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: из-под завалов достали тело погибшего

Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

российские удары повредили больницы в Днепре и Харькове; в результате обстрела одесской школы один человек погиб и семеро, в том числе ребенок, получили ранения.

Война •   •  18871 просмотра
Повреждены роддом в Днепре и больница в Харькове: Минздрав сообщил о последствиях атаки оккупантов

В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

В результате российской ракетной атаки на Одессу погибли двое и были ранены 15 человек, в том числе двое детей; пострадали гражданские дома.

Общество •   •  18685 просмотра
В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В результате ракетного удара по Киеву пострадали 17 человек.

Война •   •  18567 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В Хмельницкой области ночью обезвредили три "шахеда" - ОВА

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 3 беспилотника "шахед" в Хмельницкой области, без жертв среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры.

Война •   •  20201 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили три "шахеда" - ОВА