Ракетный удар по Киевской области: есть раненый и повреждения

В результате ракетной атаки армии рф на Киевщине ранения получил один человек, также повреждены жилые дома и линии электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Как отмечается, в результате атаки в Киевской области пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

В нескольких районах зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Возникли пожары. Кроме того, повреждены автомобили и линии электросетей.

Напомним

В Киеве из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели вытащили трех человек. Их госпитализировали.