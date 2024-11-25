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Ракетный удар армии рф по Харькову: показали разрушения

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В результате ракетного удара С-400 по центру Харькова пострадали 23 человека. Повреждены жилые дома, административные здания и автомобили в Киевском районе города.

23 человека пострадали в результате ракетного удара армии рф по центральной части Харькова сегодня утром, 25 ноября. Враг ударил в районе плотной жилой застройки, предварительно, ракетой "С-400". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 25 ноября около 8:30 российская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание вражеской ракеты в землю в районе плотной жилой застройки. Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 23 человека

- говорится в сообщении Офис Генпрокурора.

Отмечается, что в результате вражеского удара повреждены жилые дома, административные здания, офисные помещения и автомобили.

По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой "С-400".

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара армии рф по центральной части Харькова в понедельник утром повреждения получили более 40 домов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
kharkivХарьков