Ракетный удар армии рф по Харькову: показали разрушения
Киев • УНН
В результате ракетного удара С-400 по центру Харькова пострадали 23 человека. Повреждены жилые дома, административные здания и автомобили в Киевском районе города.
23 человека пострадали в результате ракетного удара армии рф по центральной части Харькова сегодня утром, 25 ноября. Враг ударил в районе плотной жилой застройки, предварительно, ракетой "С-400". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, 25 ноября около 8:30 российская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание вражеской ракеты в землю в районе плотной жилой застройки. Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 23 человека
Отмечается, что в результате вражеского удара повреждены жилые дома, административные здания, офисные помещения и автомобили.
По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой "С-400".
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара армии рф по центральной части Харькова в понедельник утром повреждения получили более 40 домов.