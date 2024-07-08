Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве: 2 погибших, более 50 раненых

По состоянию на сейчас, в результате атаки на Охматдет известно о 2 погибших и более 50 пострадавших. Погибшие - врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы.

Эти данные не окончательные и будут обновляться, спасательная операция продолжается. отметили в КГГА

В момент ракетной атаки в "Охматдете" находилось более 600 пациентов и по меньшей мере столько же - работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается.

Дополнение

Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ "Охматдет".

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.

В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений, из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Потеряна также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.

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