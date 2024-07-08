Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве: 2 погибших, более 50 раненых
Киев • УНН
Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве привел к гибели 2 человек, в том числе врача и родственника пациента, и ранению более 50 человек, из которых 7 детей получили ранения и 4 были госпитализированы, повреждены несколько зданий и отделений.
По состоянию на сейчас, в результате атаки на Охматдет известно о 2 погибших и более 50 пострадавших. Погибшие - врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы.
Эти данные не окончательные и будут обновляться, спасательная операция продолжается.
В момент ракетной атаки в "Охматдете" находилось более 600 пациентов и по меньшей мере столько же - работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается.
Дополнение
Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ "Охматдет".
В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.
В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений, из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Потеряна также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.
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