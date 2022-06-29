Ракетные удары все еще возможны: киевлян призвали не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В столице остается опасность ракетных ударов, поэтому киевлян призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Цитата
"Опасность ракетных обстрелов остается: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в КГГА, воздушную тревогу объявляют, когда силы ПВО извещают о движении вражеских самолетов или есть подтверждение пуска ракет. В городе срабатывает электросирена. Также работают мобильные сервисы для оповещения о воздушной угрозе. Среди них – городское приложение "Киев Цифровой".
В КГГА также напомнили о карте защитных сооружений гражданской обороны. Руководители организаций и владельцы сооружений должны обеспечить свободный доступ населения к укрытиям.
Метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, нажмите на звонок у входной группы дверей и дождитесь полицейского. Пользоваться необходимо вестибюлями, которые работают и в дневное время.
Во время комендантского часа запрещено:
• находиться на улице и в других общественных местах;
• перемещаться транспортом без пропуска или пешком.
Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также в комендантский час необходимо соблюдать режим светомаски.
Напомним
Утром 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева – пострадало шесть человек, погиб один мужчина.