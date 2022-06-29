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Ракетные удары все еще возможны: киевлян призвали не игнорировать воздушную тревогу

Киев • УНН

 • 144208 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В столице остается опасность ракетных ударов, поэтому киевлян призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата

"Опасность ракетных обстрелов остается: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в КГГА, воздушную тревогу объявляют, когда силы ПВО извещают о движении вражеских самолетов или есть подтверждение пуска ракет. В городе срабатывает электросирена. Также работают мобильные сервисы для оповещения о воздушной угрозе. Среди них – городское приложение "Киев Цифровой".

В КГГА также напомнили о карте защитных сооружений гражданской обороны. Руководители организаций и владельцы сооружений должны обеспечить свободный доступ населения к укрытиям.

Метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, ​​нажмите на звонок у входной группы дверей и дождитесь полицейского. Пользоваться необходимо вестибюлями, которые работают и в дневное время.

Во время комендантского часа запрещено:

• находиться на улице и в других общественных местах;

• перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также в комендантский час необходимо соблюдать режим светомаски.

Напомним

Утром 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому Шевченковского района Киева – пострадало шесть человек, погиб один мужчина.

Украинские Национальные Новости

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