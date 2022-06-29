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Ракетні удари все ще можливі: киян закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Ракетні удари все ще можливі: киян закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 144210 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У столиці залишається небезпека ракетних ударів, тому киян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Цитата

"Небезпека ракетних обстрілів залишається: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23:00 до 5:00", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в КМДА, повітряну тривогу оголошують, коли сили ППО сповіщають про рух ворожих літаків або є підтвердження пуску ракет. У місті спрацьовує електросирена. Також працюють мобільні сервіси для оповіщення про повітряну загрозу. Серед них – міський застосунок "Київ Цифровий".

У КМДА також нагадали про мапу захисних споруд цивільної оборони. Керівники організацій та власники споруд мають забезпечити вільний доступ населення до сховищ.

Метрополітен цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок біля вхідної групи дверей та дочекатися поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

Під час комендантської години забороняється:

• перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;
• переміщатися транспортом без перепустки або пішки.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Нагадаємо

Вранці 26 червня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку Шевченківського району Києва – постраждало шестеро осіб, загинув один чоловік.

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