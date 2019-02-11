Ракетные комплексы "Искандер-М" подняты по тревоге на Урале в рамках учений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области РФ, подняты по тревоге в рамках начавшихся командно-штабных учений. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"ОТРК "Искандер-М" подняты по тревоге под Екатеринбургом в рамках учений. Военнослужащие выполнили скрытое перемещение в назначенные позиционные районы, завершили оборудование и маскировку стартовых позиций, заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.
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В ходе учений расчеты отработают нанесение одиночных и групповых условных ракетных ударов по критически важным объектам "противника", а также выполнение противоогневых маневров.
В маневрах, которые продлятся до конца недели, задействованы свыше 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.
Маневры продлятся до 17 февраля, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.
Напомним, Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.