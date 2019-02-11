Ракетні комплекси "Іскандер-М" підняті по тривозі на Уралі в рамках навчань

"ОТРК "Искандер-М" підняті по тривозі під Єкатеринбургом в рамках навчань. Військовослужбовці виконали приховане переміщення в призначені позиційні райони, було закінчено облаштування і маскування стартових позицій, заступили на бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венесуела планує модернізувати системи повітряної і ракетної оборони



В ході навчань розрахунки відпрацюють нанесення одиночних і групових умовних ракетних ударів по критично важливим об'єктам "противника", а також виконання протівоогневих маневрів.

У маневрах, які триватимуть до кінця тижня, задіяні понад 300 військовослужбовців і близько 100 одиниць техніки.

Маневри триватимуть до 17 лютого, говориться в повідомленні, поширеному прес-службою округу в понеділок.

Нагадаємо, Росія не розглядає питання про розміщення в Білорусі своїх ракет у відповідь на вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності.



