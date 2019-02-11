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Ракетні комплекси "Іскандер-М" підняті по тривозі на Уралі в рамках навчань

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер-М" ракетної бригади Центрального військового округу, дислокованої в Свердловській області РФ, підняті по тривозі в рамках почалися командно-штабних навчань. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"ОТРК "Искандер-М" підняті по тривозі під Єкатеринбургом в рамках навчань. Військовослужбовці виконали приховане переміщення в призначені позиційні райони, було закінчено облаштування і маскування стартових позицій, заступили на бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

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В ході навчань розрахунки відпрацюють нанесення одиночних і групових умовних ракетних ударів по критично важливим об'єктам "противника", а також виконання протівоогневих маневрів.

У маневрах, які триватимуть до кінця тижня, задіяні понад 300 військовослужбовців і близько 100 одиниць техніки.

Маневри триватимуть до 17 лютого, говориться в повідомленні, поширеному прес-службою округу в понеділок.

Нагадаємо, Росія не розглядає питання про розміщення в Білорусі своїх ракет у відповідь на вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності.

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