Ракетная программа, дроны и РЭБы: Зеленский рассказал детали о заседании Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего относительно производства, закупки и поставки от партнеров оружия, а также о потребностях армии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное - это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки - везде в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону. Докладывали: Главком Сырский - о потребностях армии, чиновники - о тех возможностях, которые уже реализованы и которые могут быть обеспечены в течение этого года. Это касается и текущих наших потребностей, и запланированных поставок на следующий год", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что приоритетом является максимальное развитие внутреннего сектора, внутреннего производства, всех частных инициатив, всех сил украинского предпринимательства, которое уже работает и может еще больше работать ради обороны.

"Среди определенных ключевых направлений - дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, которое не только постоянно увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается в соответствии с потребностями на войне. Производство должно оперативно адаптироваться под нужды фронта и под новые возможности применения имеющегося у нас оружия", - добавил Президент.

Также, по его словам, другим фундаментальным направлением являются системы РЭБ.

"Здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине. И может быть значительно больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности на этой неделе будет работа по этому поводу. Отдельный упор - наша, государственная ракетная программа, и во всех ее элементах, во всех ракетных достижениях Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат нужен быстрее. Все соответствующие задачи сейчас на выполнении", - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.