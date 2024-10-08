Ракетная программа, дроны и РЭБы: Зеленский рассказал детали о заседании Ставки

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  61808 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  86244 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  100607 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  110312 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  88405 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  98799 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  102068 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100894 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  121153 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116562 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

  •  13842 просмотра
Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

  •  35418 просмотра
Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

  •  29155 просмотра
Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

  •  15096 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  54930 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  54930 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  110312 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  121153 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  125310 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  154184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  110297 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  142005 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  113137 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110615 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114883 просмотра
Актуальное
Ракетная программа, дроны и РЭБы: Зеленский рассказал детали о заседании Ставки

Ракетная программа, дроны и РЭБы: Зеленский рассказал детали о заседании Ставки

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:07  •  3110 просмотра

Read in English

Президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по производству и поставке оружия. Обсудили потребности армии, внутреннее производство, дроны, системы РЭБ и ракетную программу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего относительно производства, закупки и поставки от партнеров оружия, а также о потребностях армии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Провел сегодня Ставку. Было несколько вопросов, но самое главное - это оружие: производство в Украине, поставки от наших партнеров и наши закупки - везде в мире, где есть снаряды или техника, которые могут укрепить нашу оборону. Докладывали: Главком Сырский - о потребностях армии, чиновники - о тех возможностях, которые уже реализованы и которые могут быть обеспечены в течение этого года. Это касается и текущих наших потребностей, и запланированных поставок на следующий год", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что приоритетом является максимальное развитие внутреннего сектора, внутреннего производства, всех частных инициатив, всех сил украинского предпринимательства, которое уже работает и может еще больше работать ради обороны.

"Среди определенных ключевых направлений - дроны для нашей армии, и это должно быть такое снабжение, которое не только постоянно увеличивается в объемах, но также эволюционирует, развивается в соответствии с потребностями на войне. Производство должно оперативно адаптироваться под нужды фронта и под новые возможности применения имеющегося у нас оружия", - добавил Президент.

Также, по его словам, другим фундаментальным направлением являются системы РЭБ.

"Здесь частный сектор, украинские предприниматели уже существенно помогают Украине. И может быть значительно больше. Мы будем в это привлекать и дополнительные инвестиции партнеров, и в частности на этой неделе будет работа по этому поводу. Отдельный упор - наша, государственная ракетная программа, и во всех ее элементах, во всех ракетных достижениях Украины должно быть значительно больше боевой реализации как на фронте, так и на территории России. Результат нужен быстрее. Все соответствующие задачи сейчас на выполнении", - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и техникой. Определены приоритеты для ОПК на следующий год, включая ракеты, дроны и снаряды.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный