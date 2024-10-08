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Ракетна програма, дрони та РЕБи: Зеленський розповів деталі про засідання Ставки

Київ • УНН

 • 16766 перегляди

Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо виробництва та постачання зброї. Обговорили потреби армії, внутрішнє виробництво, дрони, системи РЕБ та ракетну програму.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо виробництва, закупівлі та постачання від партнерів зброї, а також про потреби армії. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Провів сьогодні Ставку. Було кілька питань, але найголовніше – це зброя: виробництво в Україні, постачання від наших партнерів і наші закупівлі – всюди у світі, де є снаряди або техніка, які можуть зміцнити нашу оборону. Доповідали: Головком Сирський – щодо потреб армії, урядовці – щодо тих можливостей, які вже реалізовані і які можуть бути забезпечені протягом цього року. Це стосується і поточних наших потреб, і запланованого постачання на наступний рік", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що пріоритетом є максимальний розвиток внутрішнього сектору, внутрішнього виробництва, усіх приватних ініціатив, усіх сил українського підприємництва, яке вже працює та може ще більше працювати заради оборони.

"Серед визначених ключових напрямів – дрони для нашої армії, і це має бути таке постачання, що не тільки постійно збільшується в обсягах, але також еволюціонує, розвивається згідно з потребами на війні. Виробництво мусить оперативно адаптуватись під потреби фронту й під нові можливості застосування наявної в нас зброї", - додав Президент.

Також, за його словами, іншим фундаментальним напрямком є системи РЕБ.

"Тут приватний сектор, українські підприємці вже суттєво допомагають Україні. І може бути значно більше. Ми будемо в це залучати й додаткові інвестиції партнерів, і зокрема цього тижня буде робота щодо цього. Окремий наголос – наша, державна ракетна програма, і в усіх її елементах, у всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні", - резюмував глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та технікою. Визначено пріоритети для ОПК на наступний рік, включаючи ракети, дрони та снаряди.

Павло Башинський

Павло Башинський

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