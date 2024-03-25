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Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших
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Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка
В результате российского ракетного удара повреждены многоэтажный дом в Соломенском районе Киева и нежилое здание в Печерском районе, четыре человека получили ранения на Печерске.
В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр
Четыре человека, в том числе 16-летняя девушка, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева, двум женщинам оказали помощь на месте, а двух других госпитализировали.
В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании
Китай, возможно, получил доступ к персональным данным миллионов британских избирателей через финансируемые государством кибератаки на членов британского парламента, что представляет угрозу для британской демократии.
Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, что заставило министра иностранных дел Польши обсудить инцидент с Генеральным секретарем НАТО.
Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы
Две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.
На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию
Задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Мужчина надеялся, что в Нацполиции получит больше "возможностей" для сбора данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.
Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших
Сообщалось о двух пострадавших в Печерском районе, одна женщина получила помощь на месте, другую госпитализировали.
В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения
Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.
Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр
Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе Киева было разрушено падением обломков ракеты, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.
Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА
После российской ракетной атаки на Киев в лесополосе в Голосеевском районе были найдены обломки ракеты, о жертвах и повреждениях не сообщалось.