Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
holosiivskyi-raionГолосеевский район
krymКрым
kyievo-pecherska-lavraКиево-Печерская лавра
kievКиев
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  138682 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  137935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  146000 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  212212 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179906 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176352 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172676 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140384 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  358689 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127393 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Новости по теме
Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

  •  12819 просмотра
В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр

В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр

  •  11397 просмотра
В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании

В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании

  •  10904 просмотра
Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

  •  12497 просмотра
Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы

Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы

  •  11598 просмотра
На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию

На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию

  •  12307 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших

Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших

  •  12077 просмотра
В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

  •  13146 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

  •  33032 просмотра
Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

  •  31422 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  62928 просмотра
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

  •  113636 просмотра
Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

  •  109291 просмотра
Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

Вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области

  •  116738 просмотра
США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

  •  109402 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  358689 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  320741 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  342035 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  366040 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  458256 просмотра

Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

В результате российского ракетного удара повреждены многоэтажный дом в Соломенском районе Киева и нежилое здание в Печерском районе, четыре человека получили ранения на Печерске.

Война •   •  12819 просмотра
Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр

Четыре человека, в том числе 16-летняя девушка, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева, двум женщинам оказали помощь на месте, а двух других госпитализировали.

Война •   •  11397 просмотра
В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр

В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании

Китай, возможно, получил доступ к персональным данным миллионов британских избирателей через финансируемые государством кибератаки на членов британского парламента, что представляет угрозу для британской демократии.

Новости Мира •   •  10904 просмотра
В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании

Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, что заставило министра иностранных дел Польши обсудить инцидент с Генеральным секретарем НАТО.

политика •   •  12497 просмотра
Глава МИД Польши будет говорить с генсеком НАТО о нарушении ракетой воздушного пространства страны

Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы

Две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Война •   •  11598 просмотра
Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы

На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию

Задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Мужчина надеялся, что в Нацполиции получит больше "возможностей" для сбора данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.

Война •   •  12307 просмотра
На Киевщине задержали предателя, который по указанию фсб пытался устроиться в Нацполицию

Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших

Сообщалось о двух пострадавших в Печерском районе, одна женщина получила помощь на месте, другую госпитализировали.

Война •   •  12077 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших

В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.

Общество •   •  13146 просмотра
В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе Киева было разрушено падением обломков ракеты, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.

Война •   •  33032 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

После российской ракетной атаки на Киев в лесополосе в Голосеевском районе были найдены обломки ракеты, о жертвах и повреждениях не сообщалось.

Война •   •  31422 просмотра
Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА