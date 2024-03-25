Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка

В результате ракетного удара армии РФ по Киеву поврежден многоэтажный дом в Соломенском районе. Также на Печерске задело нежилое здание. В Днепровском и Голосеевском районах упали обломки ракет. Об этом в понедельник сообщили в КГГА, передает УНН.

В результате ракетного удара по Киеву в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения. В Соломенском р-не поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков - говорится в сообщении КГГА.

Как сообщается, оперативные службы работают на местах событий Информация о пострадавших выясняется. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, добавили в КГГА.

Дополнение

По данным мэра Киева, в результате атаки рф четверо пострадавших в Печерском районе.

В понедельник, 25 марта, были уничтожены две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева.