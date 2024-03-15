Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

В результате российского ракетного удара по Одессе ранения получили 20 человек, которых 5 - сотрудники ГСЧС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - говорится в сообщении ГСЧС.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.