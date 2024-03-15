Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
odessaОдесса
Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  123930 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128063 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141077 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128175 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127281 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120908 просмотра

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Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

В результате российской ракетной атаки на Одессу были ранены 20 человек, в том числе 5 работников ГСЧС, а также повреждены жилые дома, заправка и спасательные машины.

Война •   •  5330 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете

В Киевской области обучение в школах завершится до 31 мая, а летом специальная программа поможет ликвидировать пробелы в чтении, письме и арифметике для учеников начальных классов.

Общество •   •  4412 просмотра
Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете

Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ

Жумадилов высказался о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ.

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Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ

Возглавил "избирательный штаб" путина и призвал к уничтожению Украины: российскому актеру машкову объявили новое подозрение

российскому актеру владимиру машкову, члену ближайшего окружения путина, объявили новое подозрение за посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и призывы к уничтожению Украины.

Война •   •  5904 просмотра
Возглавил "избирательный штаб" путина и призвал к уничтожению Украины: российскому актеру машкову объявили новое подозрение

В Германии депутаты призвали Шольца урегулировать разногласия с Макроном

Немецкие депутаты призывают канцлера Шольца решить разногласия с президентом Франции Макроном и укрепить франко-германские отношения "учитывая сложную ситуацию с безопасностью".

Новости Мира •   •  5257 просмотра
В Германии депутаты призвали Шольца урегулировать разногласия с Макроном

"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил необходимость ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину и согласования позиций накануне предстоящего заседания Совета Украина-НАТО.

Война •   •  6694 просмотра
"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Дональд Туск накануне встречи лидеров стран Веймарского треугольника призвал предоставить Украине больше боеприпасов, а не просто говорить об этом на словах.

Война •   •  8475 просмотра
Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Португалия выделяет 100 миллионов евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Война •   •  9096 просмотра
Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Одесская область лидирует среди регионов Украины по посевам яровых культур, которыми засеяно 43 000 гектаров, включая пшеницу, ячмень, горох и овес.

Экономика •   •  11751 просмотра
Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

Посол Украины в Ватикане заявил, что визит Папы Франциска в Украину станет важным сигналом для мира, но Украина не может принять символ "белого флага".

Война •   •  12279 просмотра
Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем