Ракетная атака рф на Киев: 13 человек ранены, 4 госпитализированы

В результате ракетного удара российских войск в Киеве ранены 13 человек, из них 6 в Святошинском районе и 7 в Шевченковском районе, 4 человека были госпитализированы, сообщили в четверг уточненные данные в КГВА, пишет УНН.

В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших - сообщили в КГВА в Telegram.

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Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, среди пострадавших ребенок.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КМВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.