Ракетная атака рф на Днепропетровскую область: погиб человек - ОВА

В Днепропетровской области в результате ракетного удара рф по энергетическим объектам погиб один человек, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. Соболезнования родным и близким - указал глава ОВА.

Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА