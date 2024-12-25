Ракетная атака рф на Днепропетровскую область: погиб человек - ОВА
Киев • УНН
В результате ракетного удара по энергетическим объектам Днепропетровской области погиб один человек. Враг продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру региона.
В Днепропетровской области в результате ракетного удара рф по энергетическим объектам погиб один человек, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. Соболезнования родным и близким
Враг пытается уничтожить энергосистему Днепропетровщины - ОВА25 дек. 2024, 07:29 • 9116 просмотров