Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение

В Днепре в результате ракетной атаки россиян было повреждено учебное заведение. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По его словам, на момент атаки все дети успели перейти в укрытие.

Из-за ракетной атаки в Днепре повреждено одно из учебных заведений. К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят и девушек - рассказал Лысак.

Он также призвал не игнорировать тревогу и соблюдать правила безопасности.

Дополнение

Днем, 2 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.