Ракетная атака рф не нанесла повреждений энергосистеме, экспорт электричества продолжается - Укрэнерго

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"Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления. Однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов был поврежден энергетический объект", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, по состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Паводок спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток, добавили в компании.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии", - указали в НЭК.

Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам.

Дополнение

Вследствие 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения.