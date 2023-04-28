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Ракетна атака рф не завдала пошкоджень енергосистемі, експорт електрики триває - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Чергова ракетна атака російських військ не завдала пошкоджень енергосистемі України, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання. Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби, додали у компанії.

"Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини", - вказали у НЕК.

Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Доповнення

Внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. 

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