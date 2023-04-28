Ракетна атака рф не завдала пошкоджень енергосистемі, експорт електрики триває - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Чергова ракетна атака російських військ не завдала пошкоджень енергосистемі України, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Ранкова ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання. Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби, додали у компанії.
"Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини", - вказали у НЕК.
Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.
Доповнення
Внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження.