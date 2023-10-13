Ракетная атака по Покровску: количество раненых увеличилось до 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Количество раненых увеличилось до 14 человек из-за ракетного вражеского обстрела Покровска в Донецкой области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
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«Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска. По состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет.
Разрушениям подверглись админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.
Дополнение
Российские войска сегодня утром атаковали Покровск в Донецкой области, предварительно, двумя ракетами «Искандер».
Ранее сообщалось об одном погибшем и 13 раненых людей в результате утренней атаки армии рф на Покровск в Донецкой области.