Ракетна атака по Покровську: кількість поранених збільшилася до 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кількість поранених збільшилася до 14 осіб через ракетний ворожий обстріл Покровська у Донецькій області. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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«Збільшилась кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська. Станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років.
Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.
Доповнення
Російські війська сьогодні вранці атакували Покровськ у Донецькій області, попередньо, двома ракетами «Іскандер».
Раніше повідомлялося про одного загиблого та 13 поранених людей внаслідок ранкової атаки армії рф на Покровськ у Донецькій області.