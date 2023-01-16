Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 36
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 36 человек погибли, из них 2 детей. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА на официальном сайте, пишет УНН.
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"Уже более 40 часов спасатели ищут людей под завалами, побитой российской ракетой многоэтажки в Днепре. Ночью и утром достали еще нескольких жителей дома. Известно о 36 погибших и 75 раненых", - указали в ОГА со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали
Среди жертв российского террора - много детей: двое погибли, еще 14 ранены, указывают в ОГА.
Судьба 35 жителей дома остается неизвестной.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Вывезли более 7,6 тыс. тонн разрушенных конструкций здания и 41 поврежденную машину.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.