Ракетная атака на Днепр: количество жертв возросло до 36

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"Уже более 40 часов спасатели ищут людей под завалами, побитой российской ракетой многоэтажки в Днепре. Ночью и утром достали еще нескольких жителей дома. Известно о 36 погибших и 75 раненых", - указали в ОГА со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

Среди жертв российского террора - много детей: двое погибли, еще 14 ранены, указывают в ОГА.

Судьба 35 жителей дома остается неизвестной.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Вывезли более 7,6 тыс. тонн разрушенных конструкций здания и 41 поврежденную машину.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.