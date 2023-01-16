Ракетна атака на Дніпро: кількість жертв зросла до 36

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"Уже понад 40 годин рятувальники шукають людей під завалами, побитої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі. Вночі та зранку дістали ще кількох мешканців будинку. Наразі відомо про 36 загиблих та 75 поранених", - вказали в ОДА з посиланням на інформацію ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Деталі

Серед жертв російського терору - багато дітей: двоє загинули, ще 14 поранені, вказують в ОДА.

Доля 35 мешканців будинку лишається невідомою.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Вивезли понад 7,6 тис. тонн зруйнованих конструкцій будівлі та 41 пошкоджену автівку.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.