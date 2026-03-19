Вингер Барселоны Рафинья признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов. Гарри Кейн стал автором лучшего гола дня в ворота итальянской Аталанты.

Рафинья признан игроком недели в ЛЧ, а Кейн забил лучший гол дня

Вингер каталонской "Барселоны" Рафинья признан лучшим игроком недели 1/8 Лиги Чемпионов. Также по результатам голосования, английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн забил лучший гол игрового дня в ворота "Аталанты", передает УНН со ссылкой на сайт UEFA.

Детали

По результатам голосования, вингер "Барселоны" Рафинья был признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. В матче против "Ньюкасла" забил первый и седьмой гол для своей команды, а также отдал голевую на Фермина Лопеса, который забил четвертый гол "Барселоны".

Бразильский вингер "Барсы" в голосовании обошел своего соотечественника — вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, который оформил дубль в ворота "Манчестер Сити", Доминика Собослаи из "Ливерпуля", который открыл счет в матче против "Галатасарая", а также Франсишку Тринкау из "Спортинга".

Также отметим, что гол форварда "Баварии" Гарри Кейна в ворота итальянской "Аталанты" признан лучшим голом игрового дня среды.

Кроме того, форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сравнялся с легендой "Баварии" Томасом Мюллером по количеству голов в Лиге Чемпионов. Оба игрока делят 7 место с 57 голами, однако Холанду понадобилось значительно меньше матчей — у норвежца 58 игр в ЛЧ против 163 поединков у Мюллера.

Также вингер "Ливерпуля" Мухамед Салах, забивший четвертый гол для своей команды против "Галатасарая", догнал Тьерри Анри — у обоих по 50 голов.

Дополнение

UEFA также представила команду недели: место в воротах занял одноклубник Ильи Забарного по "ПСЖ" Матвей Сафонов. В защите: Йосип Станишич ("Бавария"), Ибрагима Конате ("Ливерпуль"), Гонсалу Инасиу, Максимилиану Араухо (оба "Спортинг"). В полузащите: Деклан Райс ("Арсенал"), Доминик Собослаи ("Ливерпуль"), Хави Симонс ("Тоттенхэм"). В нападении: Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Франсишку Тринкау ("Спортинг").

Павел Башинский

Спорт
УЕФА