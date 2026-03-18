"Барселона" уничтожила "Ньюкасл Юнайтед" в результативной перестрелке ЛЧ

Поединок в очередном матче Лиги чемпионов УЕФА между испанской "Барселоной" и английским "Ньюкаслом" превратился в настоящий голевой фейерверк, в котором каталонцы не оставили шансов сопернику — 7:2. передает УНН.

Хозяева молниеносно задали темп: уже на 6-й минуте Рафинья открыл счет. Впрочем, ответ англичан не заставил себя ждать — Энтони Эланга быстро восстановил паритет после удачной атаки своей команды.

Далее игра превратилась в обмен ударами. Марк Берналь вернул преимущество каталонцам, но Эланга во второй раз наказал оборону хозяев, оформив дубль и снова сравняв счет — 2:2.

Ключевой момент наступил уже в компенсированное к первому тайму время: юный талант Ламин Ямаль хладнокровно реализовал пенальти и отправил команды на перерыв при счете 3:2.

После отдыха интрига исчезла. Фермин Лопес увеличил преимущество, а дальше слово взял Роберт Левандовский — нападающий оформил дубль в течение нескольких минут, фактически сняв все вопросы относительно победителя.

Финальную точку поставил Рафинья, который записал на свой счет еще один мяч и довел счет до разгромного.

После перерыва "Ньюкасл" выглядел растерянно в защите и регулярно допускал ошибки, чем безжалостно воспользовалась "Барселона", превратив матч в одностороннее шоу.

Напомним, ранее мы писали о том, як португальський "Спортинг" відіграв після поразки 0:3, забивши п'ять м'ячів у відповідному матчі проти "Буде-Глімт".

