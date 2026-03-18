Ночь решающих битв в ЛЧ: кто имеет шансы пройти дальше, а кто вылетит уже сегодня

В среду, 18 марта, еврокубковый вечер подарит болельщикам сразу несколько интригующих противостояний в ответных матчах плей-офф Лиги Чемпионов, передает УНН.

Первыми на поле выйдут "Барселона" и "Ньюкасл Юнайтед". Команды сыграют в 19:45, имея равные шансы после ничьей 1:1 в первой встрече. Каталонцы попытаются использовать фактор домашнего стадиона, тогда как английский клуб будет рассчитывать на дисциплину и контратаки.

В 22:00 параллельно состоятся сразу три матча. "Бавария" примет "Аталанту" после разгромной победы 6:1 в первой игре. Немецкий гранд фактически решил вопрос выхода дальше, так что интрига здесь скорее символическая.

Зато значительно более напряженной обещает быть дуэль между "Ливерпулем" и "Галатасараем". Турецкий клуб минимально выиграл первый матч (1:0), оставив англичанам непростую задачу — отыграться на "Энфилде".

Еще один яркий матч вечера — противостояние "Тоттенхэм Хотспур" и "Атлетико Мадрид". После поражения 2:5 в первой игре лондонцам нужно совершать почти подвиг, ведь команда из Мадрида традиционно уверенно действует по счету.

Таким образом, футбольный вечер 18 марта объединит как формальные матчи без большой интриги, так и поединки, где судьба путевок в следующий раунд будет решаться до последних минут.

