Советник Зеленского о том, почему важно работать с МВФ и куда пойдут деньги Запада

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Сотрудничество с Международным валютным фондом дает Украине возможность проводить эффективный долговой менеджмент и снижать имеющиеся ставки по накопившимся в стране долгам. Об этом УНН рассказал советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Отметим, ранее в правительстве заявили о том, что Украина завершает работу с Фондом по подготовке меморандума о продлении текущей программы.

Со слов собеседника УНН, процесс пока еще продолжается и делать выводы о его результатах — рано.

Цитата:

“В моем понимании, что происходит, это то, что, очевидно, украинский вопрос будет решен позитивно. Он будет вынесен на заседание Совета директоров Международного валютного фонда, Украина получит эти 750 млн долларов по очередному траншу с МВФ, с высокой долей вероятности программа Stand-by будет продлена как минимум на полгода, с высокой долей вероятности у нас есть возможность выбрать те 2,9 млрд долл., которые до сих пор Украина не получила от МВФ из текущей 5 млрд долл. программы Stand-by”, — сообщил Устенко.

Детали

Отметим, что, как писал УНН ранее, помимо переговоров о получении транша, с миссией МВФ Украина планировала обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by.

Так, советник Президента напомнил, что Украина выполнила все условия для получения текущего транша. В новом меморандуме, по его словам, будут прописаны условия для продолжения сотрудничества. Устенко подчеркивает: сохранить его для Украины — крайне важно.

“МВФ — это важная финансовая институция, с которой мы должны сохранить сотрудничество, особенно если мы думаем с точки зрения эффективного долгового менеджмента. Сотрудничество с Международным валютным фондом дает возможность для Украины проводить эффективный долговой менеджмент и снижать те ставки, которые есть уже по накопившимся в стране долгам, а эти долги накапливались последние лет 10 как минимум”, — говорит экономист.

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Как результат, отмечает он, Украина будет тратить меньшую часть своего валового внутреннего продукта на обслуживание долга.

“И, абсолютно очевидно, что недопустимо высокое бремя в 4% ВВП, которые страна должна платить за обслуживание внутренних и внешних долгов. Сотрудничество с МВФ дает возможность уменьшить стоимость обслуживания долга”, — считает советник Главы государства.

Макрофин ЕС

Напомним, что Еврокомиссия в середине сентября 2021 года приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Что касается получения этих денег, то, по словам Устенко, в этом вопросе “полностью согласованы все моменты”. “Да, мы ожидаем, что в ближайшее время мы можем получить этот транш”, — заверил он.

На что будут направлены транши

“Что касается ЕС, даже по названию (это "макрофинансовая“ помощь) — он зайдет в Государственный бюджет. А что касается МВФ, то часть, насколько я понимаю, зайдет в Государственный бюджет, а часть — на пополнение золотовалютных резервов Национального банка. Это — открытый вопрос (касательно пропорций распределения финансов — ред.)”, — заявил собеседник.

Сотрудничество с ЕС

Ранее в Нацбанке УНН сообщили, что Украина ожидает получения 600 млн евро макрофина от ЕС до конца осени. По данным НБУ, средства в рамках этой программы макрофинансовой помощи ЕС направляются на преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также на усиление макрофинансовой стабильности.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша — осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате — все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне “тарифного” кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов — отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и мероприятия энергетической политики.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая — четырехлетняя программа “Механизм расширенного финансирования” (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.

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