Радник Зеленського про те, чому важливо працювати з МВФ і куди підуть гроші Заходу

Відзначимо, раніше в уряді заявили про те, що Україна завершує роботу з Фондом з підготовки меморандуму про продовження поточної програми.

За словами співрозмовника УНН, процес поки ще триває і робити висновки про його результати - рано.

Цитата:

"У моєму розумінні, що відбувається, це те, що, очевидно, українське питання буде вирішене позитивно. Воно буде винесене на засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, Україна отримає ці 750 млн доларів за черговим траншем з МВФ, з високою часткою ймовірності програма Stand-by буде продовжена як мінімум на пів року, з високою часткою ймовірності у нас є можливість вибрати ті 2,9 млрд дол., які досі Україна не отримала від МВФ з поточної програми Stand-by на 5 млрд дол.", - повідомив Устенко.

Деталі

Відзначимо, що, як писав УНН раніше, окрім переговорів про отримання траншу, з місією МВФ Україна планувала обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.

Так, радник Президента нагадав, що Україна виконала всі умови для отримання поточного траншу. У новому меморандумі, за його словами, будуть прописані умови для продовження співпраці. Устенко підкреслює: зберегти її для України - вкрай важливо.

"МВФ - це важлива фінансова інституція, з якою ми повинні зберегти співпрацю, особливо якщо ми думаємо з точки зору ефективного боргового менеджменту. Співпраця з Міжнародним валютним фондом дає можливість для України проводити ефективний борговий менеджмент і знижувати ті ставки, які є вже за боргами, які накопичилася в країни, а ці борги накопичувалися останні років 10 як мінімум", - говорить економіст.

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Як результат, відзначає він, Україна буде витрачати меншу частину свого валового внутрішнього продукту на обслуговування боргу.

"І, абсолютно очевидно, що неприпустимо високий тягар у 4% ВВП, які країна повинна платити за обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргів. Співпраця з МВФ дає можливість зменшити вартість обслуговування боргу", - каже радник Глави держави.

Макрофін ЄС

Нагадаємо, що Єврокомісія в середині вересня 2021 року ухвалила рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро.

Що стосується отримання цих грошей, то, за словами Устенка, у цьому питанні "повністю узгоджені всі моменти". "Так, ми очікуємо, що найближчим часом ми можемо отримати цей транш", - запевнив він.

На що будуть спрямовані транші

"Що стосується ЄС, навіть за назвою (це "макрофінансова" допомога) - він зайде до Державного бюджету. А що стосується МВФ, то частина, наскільки я розумію, зайде до Державного бюджету, а частина - на поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Це - відкрите питання (щодо пропорцій розподілу фінансів - ред.)", - заявив співрозмовник.

Співпраця з ЄС

Раніше в Нацбанку УНН повідомили, що Україна очікує отримання 600 млн євро макрофіну від ЄС до кінця осені. За даними НБУ, кошти у межах цієї програми макрофінансової допомоги ЄС направляються на подолання наслідків кризи, викликаної пандемією COVID-19, а також на посилення макрофінансової стабільності.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.