Радник Зеленського про те, чому важливо працювати з МВФ і куди підуть гроші Заходу

ukru
19:38 • 76631 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 100720 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 161280 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144891 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147049 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158868 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176510 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149942 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159117 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175986 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159940 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153390 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125396 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119541 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137436 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 161280 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153390 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251881 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248196 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 54177 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64311 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62459 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98364 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109574 перегляди
Актуальне
Радник Зеленського про те, чому важливо працювати з МВФ і куди підуть гроші Заходу

Радник Зеленського про те, чому важливо працювати з МВФ і куди підуть гроші Заходу

Київ • УНН

 • 22409 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Співпраця з Міжнародним валютним фондом дає Україні можливість проводити ефективний борговий менеджмент і знижувати наявні ставки за боргами, які накопичилася в країни. Про це УНН розповів радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Відзначимо, раніше в уряді заявили про те, що Україна завершує роботу з Фондом з підготовки меморандуму про продовження поточної програми.

За словами співрозмовника УНН, процес поки ще триває і робити висновки про його результати - рано.

Цитата:

"У моєму розумінні, що відбувається, це те, що, очевидно, українське питання буде вирішене позитивно. Воно буде винесене на засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, Україна отримає ці 750 млн доларів за черговим траншем з МВФ, з високою часткою ймовірності програма Stand-by буде продовжена як мінімум на пів року, з високою часткою ймовірності у нас є можливість вибрати ті 2,9 млрд дол., які досі Україна не отримала від МВФ з поточної програми Stand-by на 5 млрд дол.", - повідомив Устенко.

Деталі

Відзначимо, що, як писав УНН раніше, окрім переговорів про отримання траншу, з місією МВФ Україна планувала обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.

Так, радник Президента нагадав, що Україна виконала всі умови для отримання поточного траншу. У новому меморандумі, за його словами, будуть прописані умови для продовження співпраці. Устенко підкреслює: зберегти її для України - вкрай важливо.

"МВФ - це важлива фінансова інституція, з якою ми повинні зберегти співпрацю, особливо якщо ми думаємо з точки зору ефективного боргового менеджменту. Співпраця з Міжнародним валютним фондом дає можливість для України проводити ефективний борговий менеджмент і знижувати ті ставки, які є вже за боргами, які накопичилася в країни, а ці борги накопичувалися останні років 10 як мінімум", - говорить економіст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія МВФ почала роботу в Україні

Як результат, відзначає він, Україна буде витрачати меншу частину свого валового внутрішнього продукту на обслуговування боргу.

"І, абсолютно очевидно, що неприпустимо високий тягар у 4% ВВП, які країна повинна платити за обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргів. Співпраця з МВФ дає можливість зменшити вартість обслуговування боргу", - каже радник Глави держави.

Макрофін ЄС

Нагадаємо, що Єврокомісія в середині вересня 2021 року ухвалила рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро.

Що стосується отримання цих грошей, то, за словами Устенка, у цьому питанні "повністю узгоджені всі моменти". "Так, ми очікуємо, що найближчим часом ми можемо отримати цей транш", - запевнив він.

На що будуть спрямовані транші

"Що стосується ЄС, навіть за назвою (це "макрофінансова" допомога) - він зайде до Державного бюджету. А що стосується МВФ, то частина, наскільки я розумію, зайде до Державного бюджету, а частина - на поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Це - відкрите питання (щодо пропорцій розподілу фінансів - ред.)", - заявив співрозмовник.

Співпраця з ЄС

Раніше в Нацбанку УНН повідомили, що Україна очікує отримання 600 млн євро макрофіну від ЄС до кінця осені. За даними НБУ, кошти у межах цієї програми макрофінансової допомоги ЄС направляються на подолання наслідків кризи, викликаної пандемією COVID-19, а також на посилення макрофінансової стабільності.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами