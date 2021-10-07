Украина за несколько дней завершит работу с МВФ по продлению программы Stand-by - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина на днях завершит работу с Международным валютным фондом (МВФ) по подготовке меморандума о продлении действующей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by. Об этом заявил во время панели Киевском экономическом форуме Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продлении нашей программы", - сказал Премьер.
Детали
Также, по его словам, Украина имеет "очень интенсивный диалог" со Всемирным банком. Шмыгаль заявил, что речь идет об "очень многих проектах и хороших перспективах" на 2022 год.
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Миссия МВФ во вторник, 21 сентября, начала свою работу в Украине - для возможного пересмотра программы сотрудничества и выделения очередного транша.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.
Как рассказал УНН советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, кроме переговоров о транше, с миссией МВФ украинская сторона планирует обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by.
Сотрудничество Украины с МВФ
Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.
В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.
С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.
13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.
В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и мероприятия энергетической политики.
Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.