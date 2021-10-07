Україна за кілька днів завершить роботу з МВФ стосовно продовження програми Stand-by - Шмигаль

Цитата:

“Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з Міжнародним валютним фондом по підготовці меморандуму щодо продовження нашої програми”, — сказав Прем’єр.

Деталі

Також, з його слів, Україна має “дуже інтенсивний діалог” зі Світовим банком. Шмигаль заявив, що йдеться про “дуже багато проектів і хороші перспективи” на 2022 рік.

Доповнення

Місія МВФ у вівторок, 21 вересня, розпочала свою роботу в Україні - для можливого перегляду програми співпраці і виділення чергового траншу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що черговий транш МВФ обсягом 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.

Як розповів УНН радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, окрім переговорів про транш, з місією МВФ українська сторона планує обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.

У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.