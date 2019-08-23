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Советник президента США Джон Болтон посетит Кишинев

Советник президента США Джон Болтон посетит Кишинев

Киев  •  УНН

 • 7881 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В конце августа Кишинев посетит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Об этом написала на своей странице в Facebook премьер-министр Республики Молдова Майя Санду, передает УНН.

"На следующей неделе Республику Молдова посетит Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности. Тот факт, что чиновник такого ранга посещает нашу страну, является сильным сигналом поддержки Республики Молдова", - написала Санду.

Известно, что Болтон посетит Кишинев 29 августа.

Премьер-министр Молдовы также считает, что ранее РМ "была изолирована на международном уровне".

Кроме того, Санду отправится в США с официальным визитом в сентябре.

"Нашими приоритетами являются углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых областях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для наших граждан...",- добавила она.

Кроме того, в Кишиневе с визитов пребывает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщал УНН, президент Румынии Клаус Йоханисс в ходе своего недавнего визита в США осудил строительство Северного потока-2.

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