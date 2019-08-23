Радник президента США Джон Болтон відвідає Кишинів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В кінці серпня Кишинів відвідає радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Про це написала на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду, передає УНН.
"На наступному тижні Республіку Молдова відвідає Джон Болтон, радник президента США з національної безпеки. Той факт, що чиновник такого рангу відвідує нашу країну, є сильним сигналом підтримки Республіки Молдова", - написала Санду.
Відомо, що Болтон відвідає Кишинів 29 серпня.
Прем'єр-міністр Молдови також вважає, що раніше РМ "була ізольована на міжнародному рівні".
Крім того, Санду відправиться в США з офіційним візитом у вересні.
"Нашими пріоритетами є поглиблення стратегічного діалогу з США, співпраця в ключових областях, залучення інвестицій і створення робочих місць для наших громадян...", - додала вона.
Крім того, в Кишиневі з візитів перебуває міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Як повідомляв УНН, президент Румунії Клаус Йоханісс в ході свого недавнього візиту в США засудила будівництво Північного потоку-2.