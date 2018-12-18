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Радиодиктант единства без ошибок написало рекордное число участников

Киев • УНН

 • 12387 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В этом году 311 человек написали радиодиктант единства без единой ошибки - и это рекорд за все 18 лет существования радиодиктанта. Об этом сообщила куратор радиодиктанта национального единства Алина Акуленко, передает УНН со ссылкой на UA:Украинское радио.

Радиодиктант единства без ошибок написало рекордное число участников

"311 - это количество людей, которые написали радиодиктант безупречно. Но еще 1004 человека допустили одну незначительную ошибку, например, имеют в тексте мелкую описку. То есть, с точки зрения лингвистики в большинстве случаев - это и не ошибка. Но если речь идет о языковом конкурсе и работе без единой ошибки, то проверяющая комиссия такие работы разграничивала. Фактически, мы можем говорить, что 1500 человек из 30000 участников продемонстрировали высокий уровень грамотности. И это, на мой взгляд, неплохой показатель, потому что текст радиодиктанта был насыщен как орфограммами, так и пунктограммамы", - отметила Акуленко.

Кроме того, по ее словам, последний диктант стал еще и самым массовым, поскольку в этом году его писали 32799 участников - это практически на три тысячи больше, чем в прошлом году.

Также она уточнила, что чаще всего участники ошибались в пунктуации, поскольку правописание слов легко проверить по словарю, а вот знаки препинания требуют знания правил или хорошего языкового чутья.

Как отметила куратор проекта, радиодиктант писали не только во всех уголках Украины, но и за ее пределами. В этом году поступили письма из Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Черногории, Франции, Турции, ОАЭ, Ливана, Беларуси, Молдовы, Польши, Германии, ЮАР, США и других стран.

Напомним, очередной, уже 18-й по счету радиодиктант единства прозвучал 9 ноября - в День украинской письменности и языка.

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