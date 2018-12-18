Радіодиктант єдності без помилок написала рекордна кількість учасників

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Цього року 311 людей написали радіодиктант єдності без жодної помилки — і це рекорд за всі 18 років існування радіодиктанту. Про це повідомила куратор радіодиктанту національної єдності Аліна Акуленко, передає УНН з посиланням на UA:Українське радіо.