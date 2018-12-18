Радіодиктант єдності без помилок написала рекордна кількість учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Цього року 311 людей написали радіодиктант єдності без жодної помилки — і це рекорд за всі 18 років існування радіодиктанту. Про це повідомила куратор радіодиктанту національної єдності Аліна Акуленко, передає УНН з посиланням на UA:Українське радіо.
"311 — це кількість людей, які написали радіодиктант бездоганно. Але ще 1004 особи припустилися однієї незначної помилки, наприклад, мають у тексті дрібну описку. Тобто, з точки зору лінгвістики в більшості випадків — це і не помилка. Але якщо йдеться про мовний конкурс і роботи без жодної помилки, то перевіряльна комісія такі роботи розмежовувала. Фактично, ми можемо говорити, що 1500 осіб із 30 000 учасників продемонстрували високий рівень грамотності. І це, як на мене, непоганий показник, бо текст радіодиктанту був насичений як орфограмами, так і пунктограмами", - зазначила Акуленко.
Крім того, за її словами, останній диктант став ще і наймасовішим, оскільки цього року його писали 32 799 учасників — це практично на три тисячі більше, ніж торік.
Також вона уточнила, що найчастіше учасники помилялися в пунктуації, оскільки правопис слів легко перевірити за словником, а от розділові знаки потребують знання правил або хорошого мовного чуття.
Як зазначила куратор проекту, радіодиктант писали не лише в усіх куточках України, але й за її межами. Цього року надійшли листи з Великої Британії, Іспанії, Італії, Португалії, Чорногорії, Франції, Туреччини, ОАЕ, Лівану, Білорусі, Молдови, Польщі, Німеччини, ПАР, США та інших країн.
Нагадаємо, черговий, уже 18-й за рахунком радіодиктант єдності прозвучав 9 листопада - у День української писемності й мови.