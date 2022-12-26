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Радиодиктант национального единства: объявлены имена победителей

Радиодиктант национального единства: объявлены имена победителей

Киев • УНН

 • 355715 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Общественным вещателем объявлены имена двадцати победителей Радиодиктанта национального единства – 2022, передает УНН.

Детали

Среди победителей - двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта. Пятеро из двадцати победителей допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать — две.

Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022:

  • Галина Шура
  • Кристина Гоянюк
  • Роман Гладик
  • Владимир Тесленко
  • Анна Гурская
  • Леся Бойко
  • Юлия Туманцева
  • Татьяна Павлик
  • Татьяна Остаповец
  • Полина Иванова
  • Мария Бессараб
  • Ольга Дерман
  • Екатерина Маликова
  • Лилия Титаренко
  • Камила Тушинская
  • Полина Жученкова
  • Егор Берест
  • Владимир Яслик
  • Дарья Верба
  • Алина Кожуховская

Всего на проверку текста радиодиктанта на Украинское радио поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах содержалось несколько текстов диктантов. Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также более двух десятков других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.

Дополнение

Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Текст Радиодиктанта национального единства-2022 «Твой дом» написала Ирина Целик, украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа. Читала диктант народная артистка Герой Украины Ада Роговцева. К методической работе над Радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

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