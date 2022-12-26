Радиодиктант национального единства: объявлены имена победителей

Детали

Среди победителей - двое украинских школьников (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта. Пятеро из двадцати победителей допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать — две.

Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022:



Галина Шура



Кристина Гоянюк



Роман Гладик



Владимир Тесленко



Анна Гурская



Леся Бойко



Юлия Туманцева



Татьяна Павлик



Татьяна Остаповец



Полина Иванова



Мария Бессараб



Ольга Дерман



Екатерина Маликова



Лилия Титаренко



Камила Тушинская



Полина Жученкова



Егор Берест



Владимир Яслик



Дарья Верба



Алина Кожуховская



Всего на проверку текста радиодиктанта на Украинское радио поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах содержалось несколько текстов диктантов. Письма поступили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также более двух десятков других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять работ из тех, что были отправлены на проверку, написаны шрифтом Брайля.

Дополнение

Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Текст Радиодиктанта национального единства-2022 «Твой дом» написала Ирина Целик, украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа. Читала диктант народная артистка Герой Украины Ада Роговцева. К методической работе над Радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.