Радіодиктант національної єдності: оголошено імена переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Суспільним мовником оголошено імена двадцяти переможців Радіодиктанту національної єдності - 2022, передає УНН.
Деталі
Серед переможців - двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, а також переможниці минулорічного Радіодиктанту. П’ятеро з двадцяти переможців припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро — двох.
Повний список переможців Радіодиктанту національної єдності-2022:
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- Галина Шура
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- Христина Гоянюк
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- Роман Гладик
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- Володимир Тесленко
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- Анна Гурська
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- Леся Бойко
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- Юлія Туманцева
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- Тетяна Павлик
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- Тетяна Остаповець
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- Поліна Іванова
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- Марія Бесараб
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- Ольга Дерман
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- Катерина Малікова
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- Лілея Титаренко
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- Каміла Тушинська
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- Поліна Жученкова
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- Єгор Берест
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- Володимир Яслик
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- Дар’я Верба
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- Аліна Кожуховська
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Загалом на перевірку тексту Радіодиктанту на Українське радіо надійшло понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах містилося по декілька текстів диктантів. Листи надійшли з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з більш як двох десятків інших країн: Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.
П’ять робіт з тих, що були відправлені на перевірку, написані шрифтом Брайля.
Доповнення
Радіодиктант національної єдності-2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Текст Радіодиктанту національної єдності-2022 «Твій дім» написала Ірина Цілик, українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу. Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева. До методичної роботи над Радіодиктантом уже традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.