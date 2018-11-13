Радикальный популизм: инициатива о национализации имущества РФ три года пылится в Раде

В частности, радикалы предложили национализировать объекты права собственности РФ без последующей компенсации (возмещения) стоимости национализированного имущества. Члены правового комитета ВРУ отметили, что предложенный радикалами подход не согласуется с положением части пятой статьи 41 Основного Закона Украины.

В комитете, ссылаясь на Конституцию Украины, объяснили, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности осуществляется только как исключение по мотивам общественной необходимости и при условии предварительного и полного возмещения стоимости такого имущества.

"Учитывая изложенное, комитет пришел к выводу, что проект закона о национализации имущества Российской Федерации и ее резидентов (рег. №2678 от 20 апреля 2015 года), поданный народными депутатами Украины Ляшко О.В. и другими, противоречит положениям Конституции Украины", - говорится в заключении комитета.

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Кроме того, предложенный радикалами законопроект был раскритикован Главным научно-экспертным управлением Аппарата (ГНЭУ) ВРУ. В ГНЭУ предостерегли, что в случае принятия документа его положения будут действовать параллельно с ЗУ "О санкциях", что может создать ситуацию "альтернативности" применения законодательных норм различных законов в одной и той же правовой ситуации.

Также подвергся критике документ и со стороны юриста Ростислава Кравца. Он считает проект ЗУ юридически некорректным, а предлагаемые радикалами пути реализации документа - популистскими.

"Подобные законопроекты являются юридически бессмысленными. Отдельные предложения по национализации имущества РФ, без единого системного подхода к вопросу оккупации Крыма и регионов Донецкой и Луганской областей, остаются просто предложениями, или же очередными громкими лозунгами накануне выборов. Они даже не стоят внимания или времени, чтобы их анализировать, поведение радикалов давно показало себя как такое, которое ничего, кроме популистского подтекста, не носит", - сказал он.

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Напомним, как писал УНН, представители РПЛ предлагали вернуть Украине статус ядерной державы. Для этого также зарегистрировали соответствующий законопроект №5489, который два года пролежал без движения.

Эксперт Александр Охрименко, комментируя "ядерную" законодательную инициативу Ляшко и его подопечных, назвал ее "популизмом чистой воды".

"Такие предложения - чистой воды популизм и клоунада. Авторы законопроекта прекрасно понимают, что никто такой законопроект принимать не будет. Во-первых, потому что ядерное оружие - это очень дорогая игрушка. Его нужно обслуживать, даже если оно при этом не используется. Только на содержание ядерного оружия может уйти около 30% государственного бюджета Украины", - пояснил эксперт.

Отметим, что среди представителей РПЛ одним из крупнейших популистов называют депутата Сергея Рыбалку.

Эксперты отмечают, что абсолютное большинство его законодательных инициатив в итоге проваливаются именно из-за популизма и бессодержательности.