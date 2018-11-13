Радикальний популізм: ініціатива про націоналізацію майна РФ три роки припадає пилом у Раді

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Понад три роки тому представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували націоналізувати майно РФ та її резидентів шляхом прийняття відповідного законопроекту (№2678). За весь цей час, документ так і не було внесено у сесійну залу. Натомість, у ВРУ заявили про його антиконституційність. Експерти ж наголошують, що схожі ініціативи є виключно популістськими та мають на меті лише піар їхніх авторів, передає УНН.