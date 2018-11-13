Радикальний популізм: ініціатива про націоналізацію майна РФ три роки припадає пилом у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Понад три роки тому представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували націоналізувати майно РФ та її резидентів шляхом прийняття відповідного законопроекту (№2678). За весь цей час, документ так і не було внесено у сесійну залу. Натомість, у ВРУ заявили про його антиконституційність. Експерти ж наголошують, що схожі ініціативи є виключно популістськими та мають на меті лише піар їхніх авторів, передає УНН.
Так, радикали запропонували націоналізувати об’єкти права власності РФ без наступної компенсації (відшкодування) вартості націоналізованого майна. Члени правового комітету ВРУ зауважили, що запропонований радикалами підхід не узгоджується з положенням частини п’ятої статті 41 Основного Закону України.
У комітеті, посилаючись на Конституцію України, пояснили, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності здійснюється лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, та за умови попереднього і повного відшкодування вартості такого майна.
"Враховуючи викладене, комітет дійшов висновку, що проект закону про націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів (реєстр. №2678 від 20 квітня 2015 року), поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими, суперечить положенням Конституції України", - йдеться у висновку комітету.
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Крім того, запропонований радикалами законопроект був розкритикований Головним науково-експертним управлінням Апарату (ГНЕУ) ВРУ. У ГНЕУ застерегли, що у разі прийняття документу його положення діятимуть паралельно із ЗУ "Про санкції", що може створити ситуацію "альтернативності" застосування законодавчих норм різних законів до однієї й тієї самої правової ситуації.
Також піддався критиці документ і з боку юриста Ростислава Кравця. Він вважає проект ЗУ юридично некоректним, а пропоновані радикалами шляхи реалізації документу - популістичними.
"Подібні законопроекти є юридично безглуздими. Окремі пропозиції щодо націоналізації майна РФ, без єдиного системного підходу до питання окупації Криму та регіонів Донецької та Луганської областей, лишаються просто пропозиціями, або ж черговими гучними гаслами напередодні виборів. Вони навіть не варті уваги або часу, аби їх аналізувати, поведінка радикалів давно показала себе як таку, яка нічого, окрім популістичного підтексту, не носить", - сказав він.
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Нагадаємо, як писав УНН, представники РПЛ пропонували повернути Україні статус ядерної держави. Для цього також зареєстрували відповідний законопроект №5489, який два роки пролежав без руху.
Експерт Олександр Охріменко, коментуючи "ядерну" законодавчу ініціативу Ляшка та його підопічних, назвав її “популізмом чистої води”.
“Такі пропозиції — чистої води популізм та клоунада. Автори законопроекту прекрасно розуміють, що ніхто такий законопроект приймати не буде. По-перше, тому що ядерна зброя — це дуже дорога іграшка. Її потрібно обслуговувати, навіть якщо вона при цьому не використовується. Тільки на утримання ядерної зброї може піти близько 30% державного бюджету України", - пояснив експерт.
Зауважимо, що серед представників РПЛ одним з найбільших популістів називають депутата Сергія Рибалку.
Експерти зауважують, що абсолютна більшість його законодавчих ініціатив у підсумку провалюються саме через популізм та беззмістовність.