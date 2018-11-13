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Радикальний популізм: ініціатива про націоналізацію майна РФ три роки припадає пилом у Раді

Київ • УНН

 • 14540 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Понад три роки тому представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували націоналізувати майно РФ та її резидентів шляхом прийняття відповідного законопроекту (№2678). За весь цей час, документ так і не було внесено у сесійну залу. Натомість, у ВРУ заявили про його антиконституційність. Експерти ж наголошують, що схожі ініціативи є виключно популістськими та мають на меті лише піар їхніх авторів, передає УНН.

Радикальний популізм: ініціатива про націоналізацію майна РФ три роки припадає пилом у Раді

Так, радикали запропонували націоналізувати об’єкти права власності РФ без наступної компенсації (відшкодування) вартості націоналізованого майна. Члени правового комітету ВРУ зауважили, що запропонований радикалами підхід не узгоджується з положенням частини п’ятої статті 41 Основного Закону України.

У комітеті, посилаючись на Конституцію України, пояснили, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності здійснюється лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, та за умови попереднього і повного відшкодування вартості такого майна.

"Враховуючи викладене, комітет дійшов висновку, що проект закону про націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів (реєстр. №2678 від 20 квітня 2015 року), поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими, суперечить положенням Конституції України", - йдеться у висновку комітету.

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Крім того, запропонований радикалами законопроект був розкритикований Головним науково-експертним управлінням Апарату (ГНЕУ) ВРУ. У ГНЕУ застерегли, що у разі прийняття документу його положення діятимуть паралельно із ЗУ "Про санкції", що може створити ситуацію "альтернативності" застосування законодавчих норм різних законів до однієї й тієї самої правової ситуації.

Також піддався критиці документ і з боку юриста Ростислава Кравця. Він вважає проект ЗУ юридично некоректним, а пропоновані радикалами шляхи реалізації документу - популістичними.

"Подібні законопроекти є юридично безглуздими. Окремі пропозиції щодо націоналізації майна РФ, без єдиного системного підходу до питання окупації Криму та регіонів Донецької та Луганської областей, лишаються просто пропозиціями, або ж черговими гучними гаслами напередодні виборів. Вони навіть не варті уваги або часу, аби їх аналізувати, поведінка радикалів давно показала себе як таку, яка нічого, окрім популістичного підтексту, не носить", - сказав він.

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Нагадаємо, як писав УНН, представники РПЛ пропонували повернути Україні статус ядерної держави. Для цього також зареєстрували відповідний законопроект №5489, який два роки пролежав без руху.

Експерт Олександр Охріменко, коментуючи "ядерну" законодавчу ініціативу Ляшка та його підопічних, назвав її “популізмом чистої води”.

“Такі пропозиції — чистої води популізм та клоунада. Автори законопроекту прекрасно розуміють, що ніхто такий законопроект приймати не буде. По-перше, тому що ядерна зброя — це дуже дорога іграшка. Її потрібно обслуговувати, навіть якщо вона при цьому не використовується. Тільки на утримання ядерної зброї може піти близько 30% державного бюджету України", - пояснив експерт.

Зауважимо, що серед представників РПЛ одним з найбільших популістів називають депутата Сергія Рибалку.

Експерти зауважують, що абсолютна більшість його законодавчих ініціатив у підсумку провалюються саме через популізм та беззмістовність.

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