Радикалы тратят миллионы гривен налогоплательщиков на свою рекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В течение апреля-июня этого года больше всего средств на политическую рекламу потратили партии "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия Олега Ляшко". Партии покупали рекламу преимущественно за счет госбюджета, передает УНН со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.
Так, РПЛ целом потратила 13,4 млн грн. Из них половину суммы, 6,5 млн, было направлено на оплату рекламных материалов.
При этом, "Оппозиционный блок" потратил 15,7 млн, из которых 4,2 млн - на рекламу.
В то же время, ВО "Батькивщина" в общем потратила 31,9 млн, из которых 24,8 млн - на рекламу.
Также, оплачивала рекламу на ТВ за счет налогоплательщиков "Самопомощь". Партия потратила на это 600 тыс. грн.
"Рекламные материалы были куплены партиями за средства, полученные из Государственного бюджета Украины", - подчеркнули в Комитете избирателей Украины.
Напомним, как писал УНН, в РПЛ готовятся к выборам без мажоритарки.
Также напомним, по оценкам политологов, член РПЛ Сергей Рыбалка расшатывает репутацию всей партии.