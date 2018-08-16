Радикали витрачають мільйони гривень платників податків на свою рекламу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Протягом квітня-червня цього року найбільше коштів на політичну рекламу витратили партії ВО "Батьківщина", "Самопоміч" та "Радикальна партія Олега Ляшка". Партії купували рекламу переважно за кошти держбюджету, передає УНН із посиланням на дані Комітету виборців України.
Так, РПЛ загалом витратила 13,4 млн грн. З них половину суми, 6,5 млн, було спрямовано на оплату рекламних матеріалів.
При цьому, "Опозиційний блок" витратив 15,7 млн, із яких 4,2 млн – на рекламу.
Водночас, ВО "Батьківщина" загально витратила 31,9 млн, із яких 24,8 млн – на рекламу.
Також, оплачувала рекламу на ТБ за кошти платників податків "Самопоміч". Партія витратила на це 600 тис. грн.
"Рекламні матеріали були куплені партіями за кошти, отримані із Державного бюджету України", - підкреслили у Комітеті виборців України.
Нагадаємо, як писав УНН, у РПЛ готуються до виборів без мажоритарки.
Також нагадаємо, за оцінками політологів, член РПЛ Сергій Рибалка розхитує репутацію всіє партії.