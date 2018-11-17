Радикалы угрожают участникам марша в поддержку трансгендерных людей - правозащитники

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В воскресенье, 18 ноября, в Киеве пройдет марш, посвященный Дню памяти трансгендерных людей, и в этом году в связи с планами провести мероприятие есть большое количество угроз со стороны радикальных группировок. Об этом сообщает пресс-служба Amnesty International Украина, призвав полицию и власти города обеспечить право граждан на мирный протест, передает УНН.

"18 ноября в Киеве запланировано проведение марша ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится в Киеве в третий раз.

"Однако, в этом году впервые участники и участницы столкнулись с такой волной угроз от радикальных группировок", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в Amnesty International призвали полицию и власти города обеспечить право граждан на мирный протест.

"Amnesty International призывает Национальную полицию города Киева и КГГА приложить все усилия, чтобы гарантировать безопасное проведение мероприятия и обеспечить право граждан на мирный протест", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе организации добавили, что только за последний год произошло более 50 нападений на ЛГБТКИ активистов и активисток, антикоррупционных активистов, журналистов, цыганские семьи. В абсолютном большинстве случаев эффективных расследований нет, добавили в организации.

"Тотальная безнаказанность, царящая в нашей стране, провоцирует все больший рост насилия, представляет угрозу безопасности гражданского общества", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Напомним, в августе в Одессе прошел марш равенства. Были задержаны двое мужчин, которые пытались сорвать мероприятие.

Также напомним, что в результате столкновений перед проведением "Марша равенства" в Киеве в июне были задержаны 57 человек.

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