Радикалы угрожают участникам марша в поддержку трансгендерных людей - правозащитники

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В воскресенье, 18 ноября, в Киеве пройдет марш, посвященный Дню памяти трансгендерных людей, и в этом году в связи с планами провести мероприятие есть большое количество угроз со стороны радикальных группировок. Об этом сообщает пресс-служба Amnesty International Украина, призвав полицию и власти города обеспечить право граждан на мирный протест, передает УНН.