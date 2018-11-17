Радикали погрожують учасникам маршу на підтримку трансгендерних людей - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У неділю, 18 листопада, у Києві пройде марш, присвячений Дню пам'яті трансгендерних людей, і цього року у зв'язку з планами провести захід є велика кількість погроз з боку радикальних угрупувань. Про це повідомляє прес-служба Amnesty International Україна, закликавши поліцію та владу міста забезпечити право громадян на мирний протест, передає УНН.
"18 листопада в Києві заплановане проведення маршу до Дня пам'яті трансгендерних людей, що загинули від насильства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що марш до Дня пам’яті трансгендерних людей проводиться в Києві втретє.
"Проте, цього року вперше учасники та учасниці зіткнулись з такою хвилею погроз від радикальних угрупувань", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку із цим, у Amnesty International закликали поліцію та владу міста забезпечити право громадян на мирний протест.
"Amnesty International закликає Національну поліцію міста Києва та КМДА докласти всіх зусиль аби гарантувати безпечне проведення заходу та забезпечити право громадян на мирний протест", - йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі організації додали, що лише протягом останнього року відбулось більше 50 нападів на ЛГБТКІ-активістів та активісток, антикорупційних активістів, журналістів, ромські родини. В абсолютній більшості випадків ефективних розслідувань немає, додали у організації.
"Тотальна безкарність, що панує в нашій країні, провокує дедалі більший ріст насильства, яке становить загрозу безпеці громадянського суспільства", - заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.
Нагадаємо, у серпні в Одесі пройшов марш рівності. Було затримано двох чоловіків, які намагалися зірвати захід.
Також нагадаємо, що в результаті сутичок перед проведенням "Маршу рівності" в Києві у червні було затримано 57 осіб.