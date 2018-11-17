Радикали погрожують учасникам маршу на підтримку трансгендерних людей - правозахисники

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У неділю, 18 листопада, у Києві пройде марш, присвячений Дню пам'яті трансгендерних людей, і цього року у зв'язку з планами провести захід є велика кількість погроз з боку радикальних угрупувань. Про це повідомляє прес-служба Amnesty International Україна, закликавши поліцію та владу міста забезпечити право громадян на мирний протест, передає УНН.