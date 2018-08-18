Марш рівності пройшов в Одесі: кількох людей затримали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні в Одесі відбувся Марш рівності, під час якого затримали двох чоловіків, які намагалися зірвати проведення заходу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Участь у марші взяли близько 200 представників ЛГБТ-спільноти.
Марш пройшов по Приморському бульвару від пам'ятника Воронцову до Думської площі.
Загалом під час маршу порядок забезпечували близько 800 правоохоронців, які зі всіх сторін оточили Приморський бульвар, аби не допустити провокацій.
Під час ходи представники релігії та активісти виступили проти проведення маршу.
Сталася і невелика сутичка. До Приморського відділу поліції в Одесі працівники поліції доставили двох чоловіків, які скоювали хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Встановлюються особи учасників конфлікту та обставини скоєного.
Наразі учасники акції сіли у організовані для них автобуси і покинули місце проведення маршу.
Нагадаємо, у Кривому Розі напали на організатора Маршу рівності.