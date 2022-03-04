Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС без изменений - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается без изменений и не несет угрозу населению. Об этом сообщает утром в пятницу, 4 марта, глава Запорожской ОГА Александр Старух, пишет УНН.
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"По состоянию на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении Старуха в Telegram.
Детали
Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона.
Установлено, что радиационный гамма фон является не превышающим присущий для этой территории естественный фон:
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- г. Энергодар - 9-12 мкР/ч;
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- г. Мелитополь - 9-12 мкР/ч;
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- пгт К-Днепровка - 11.2 МкР/ч;
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- г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка - 12.5 МкР/ч;
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- г. Пологи гамма фон 11-14 мкР/ч;
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- г. Васильевка 16 мкР/час.
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Дополнение
В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС. Пожар на Запорожской АЭС на данный момент ликвидирован.