Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС без изменений - ОГА

Цитата

"По состоянию на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении Старуха в Telegram.

Детали

Территориальными структурными подразделениями Государственного учреждения "Запорожский областной центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины" проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Установлено, что радиационный гамма фон является не превышающим присущий для этой территории естественный фон:



г. Энергодар - 9-12 мкР/ч;



г. Мелитополь - 9-12 мкР/ч;



пгт К-Днепровка - 11.2 МкР/ч;



г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка - 12.5 МкР/ч;



г. Пологи гамма фон 11-14 мкР/ч;



г. Васильевка 16 мкР/час.



Дополнение

В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС. Пожар на Запорожской АЭС на данный момент ликвидирован.