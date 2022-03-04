Радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС без змін - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС залишається без змін та не несе загрозу населенню. Про це повідомляє вранці у п'ятницю, 4 березня, голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише УНН.
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"Станом на 7:00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення", - йдеться у повідомленні Старуха у Telegram.
Деталі
Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону.
Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:
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- м. Енергодар - 9-12 мкР/год;
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- м. Мелітополь - 9-12 мкР/год;
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- смт К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;
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- м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка - 12.5 мкР/год;
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- м. Пологи гамма фон 11-14 мкР/год;
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- м. Василівка 16 мкР/год.
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Доповнення
У результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Пожежу на Запорізькій АЕС наразі ліквідовано.