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Радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС без змін - ОДА

Радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС без змін - ОДА

Київ • УНН

 • 176656 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС залишається без змін та не несе загрозу населенню. Про це повідомляє вранці у п'ятницю, 4 березня, голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише УНН.

Цитата

"Станом на 7:00 радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення", - йдеться у повідомленні Старуха у Telegram.

Деталі

Територіальними структурними підрозділами Державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" проведені планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:

  • м. Енергодар - 9-12 мкР/год;
  • м. Мелітополь - 9-12 мкР/год;
  • смт К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;
  • м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка - 12.5 мкР/год;
  • м. Пологи гамма фон 11-14 мкР/год;
  • м. Василівка 16 мкР/год.

Доповнення

У результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Пожежу на Запорізькій АЕС наразі ліквідовано.

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