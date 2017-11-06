Раде предложили перенести рассмотрение проекта Бюджета-2018 на следующую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров предлагает Раде перенести на следующую неделю рассмотрение в первом чтении проект Бюджета-2018 Об этом во время заседания Согласительного совета заявил первый вице-премьер Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе мы вносим изменения по распределению бюджетных средств за субсидиями на 2017 год, а рассмотрение законопроекта о бюджете на 2018 год предлагаем перенести на следующую неделю", - сказал Кубов.
По его словам, законопроект о перераспределении средств на субсидии предусматривает направление дополнительно 7,6 млрд грн на льготы населению по оплате услуг ЖКХ.
Как сообщал УНН, в проекте Бюджета-2018 предусмотрено миллиард гривен на закупку сельхозтехники.