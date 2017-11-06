Раді запропонували перенести розгляд проекту Бюджету-2018 на наступний тиждень

"Цього тижня ми вносимо зміни щодо розподілу бюджетних коштів за субсидіями на 2017 рік, а розгляд законопроекту про бюджет на 2018 рік пропонуємо перенести на наступний тиждень", - сказав Кубів.

За його словами, законопроект про перерозподіл коштів на субсидії передбачає спрямування додатково 7,6 млрд грн на пільги населенню з оплати послуг ЖКГ.

Як повідомляв УНН, у проекті Бюджету-2018 передбачено мільярд гривень на закупівлю сільгосптехніки.