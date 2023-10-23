Раде предлагают ввести спецрежим налогообложения для самозанятых лиц

Детали

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров – всего 20 видов деятельности).

По его словам, законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ.

Согласно законопроекту, для самозанятых лиц будет упрощенный и автоматизированный учет, кроме того, они будут платить низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, подавать отчетность).

Преимуществом для государства станут дополнительные поступления в бюджет, создание возможности платить налоги для более 500 тысяч самозанятых лиц.

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