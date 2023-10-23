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Раде предлагают ввести спецрежим налогообложения для самозанятых лиц

Киев • УНН

 • 332961 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Раде предлагают ввести спецрежим налогообложения для самозанятых лиц

Детали

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров – всего 20 видов деятельности).

По его словам, законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ.

Согласно законопроекту, для самозанятых лиц будет упрощенный и автоматизированный учет, кроме того, они будут платить низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, подавать отчетность).

Преимуществом для государства станут дополнительные поступления в бюджет, создание возможности платить налоги для более 500 тысяч самозанятых лиц.

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