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Раде предлагают отменить пленарное заседание в пятницу

Раде предлагают отменить пленарное заседание в пятницу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вместо пленарного заседания в пятницу нардепам предлагают работать в комитетах и в округах. Об этом сказал председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и в округах. Возможно кто-то уже будет отправляться работать с общинами, потому что вопросов много накопилось, — это и вопросы безопасности, и вопросы, как происходит реформа децентрализации”, — сказал Шевченко.

Детали

По словам нардепа, есть много организационных вопросов, в которые нужно включаться народным депутатам также.

“Соответствующий проект постановления мы сегодня предложим на одну из внеочередных сессий — видимо на ту, которая будет в четверг”, — добавил он.

Добавим

Верховная Рада проведет минимум два внеочередных заседания на текущей пленарной неделе.

На прошлой неделе УНН сообщили в “Слуге народа”, что народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 27 апреля.

В предложенной повестке дня — вопрос изменений в бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президента законопроект о доступе защитника к подзащитному, законопроект о рекламе электронных сигарет.

Также не исключено рассмотрение на внеочередном заседании вопрос о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко.

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