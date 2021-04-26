Раді пропонують скасувати пленарне засідання у п’ятницю

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“Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб п’ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах. Можливо хтось вже буде відправлятись працювати з громадами, тому що питань багато накопичилось, — це і безпекові питання, і питання, як відбувається реформа децентралізація”, — сказав Шевченко.

Деталі

Зі слів нардепа, є багато організаційних питань, які потрібно включатись народним депутатам також.

“Відповідний проект постанови ми сьогодні запропонуємо на одну з позачергових сесій — мабуть на ту, яка буде в четвер”, — додав він.

Додамо

Верховна Рада проведе щонайменше два позачергових засідання поточного пленарного тижня.



Минулого тижня УНН повідомили у “Слузі народу”, що народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 27 квітня.



У запропонованому порядку денному — питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президента законопроект про доступ захисника до підзахисного, законопроект стосовно реклами електронних сигарет.

Також не виключено розгляд на позачерговому засіданні питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує Герман Галущенко.